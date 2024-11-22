الحوثيون يزعمون استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الجمعة، أنهم استهدفوا قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ فرط صوتي، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان نشرته الوكالة، إن "القوة الصاروخية للحوثيين نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز (فلسطين 2)"، طبقا لوكالة "سبأ".

وادعى المتحدث أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأكد يحيى سريع أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حول هذه الادعاءات حتى كتابة هذا التقرير.

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا منذ أيام، أنهم استهدفوا قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي.