دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، الجمعة، بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واطمأن ولي العهد السعودي خلال الاتصال، على صحة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا. فيما عبر ملك المغرب عن شكره لمحمد بن سلمان على مشاعره الأخوية الطيبة، طبقا لوكالة "واس".

وكان ولي العهد السعودي بعث في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برقية تهنئة، للملك محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، حسبما أوردت وكالة "واس".

وكان العاهل المغربي تعرض "خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية، في 8 ديسمبر الجاري لسقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر، وكسر في عظم العضد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

وأضافت الوكالة المغربية: "تطلب هذا الكسر إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، وقد أجريت هذه العملية بالمصحة الملكية بالرباط"، موضحة أنه "عقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الأيسر للعاهل المغربي، لمدة 45 يوما، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي".