دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، تفاعلا بتدوينة تحدث فيها عن أمنياته الشخصية للسنة الميلادية القادمة 2025، وفي مقدمتها "فتح الحريات في مصر والإفراج عن كل المظلومين"، وانتهاء الحرب في غزة وأوكرانيا والسودان.

وكتب نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أمنياتي في السنة القادمة 2025: أن تُفتح الحريات في مصر ويُفرج عن كل المظلومين"، حسب قوله.

وأضاف رجل الأعمال المصري: "أن تنتهي الحرب في غزة ونرى دولة فلسطين. أن تنتهي الحرب في لبنان ونرى دولة لبنان الحرة الشاملة التي لا يتحكم أحد فيها غير شعبها".

ومضى نجيب ساويرس متحدثا عن أمنياته: "أن تنتهي الحرب التي لا غالب فيها في السودان الشقيق وتنتهي معاناة شعبها، أن تنتهي الحرب الأوكرانية بسلام يحترم المواثيق الدولية ونوقف من التضحيات البشرية، أن يعم السلام العالمي ونركز على تحسين مستقبل البشرية".

وأثار منشور رجل الأعمال المصري تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أهم التعليقات كالتالي: