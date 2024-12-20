حكاية سوريين اثنين واختلاف موقفهما بعد سقوط نظام بشار الأسد

(CNN)-- كان أحمد مرجان يائسًا من معانقة والدته لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا، لكنه عندما وصل إلى باب منزل طفولته، وجد رأسها على الأرض، راكعًا في الصلاة.

جثا مرجان على ركبتيه أيضًا على الفور وصرخ "يا إلهي!" امتنانًا للم الشمل الذي كان يعتقد أنه قد لا يحدث أبدًا، للحظة، بقي الاثنان ساجدين قبل أن يتعانقا ويبكيا من الفرح.

هذه اللحظة المؤثرة، التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، هي واحدة من عدد لا يحصى من حالات العودة إلى الوطن التي شوهدت في جميع أنحاء سوريا في أعقاب تحريرها المفاجئ من حكم أسرة الأسد، إذ يعود عدد قليل من الأشخاص الذين أجبرهم الصراع على مغادرة البلاد إلى ما تبقى من حياتهم التي عاشوها قبل فرارهم.

وأجبرت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما في سوريا 6 ملايين شخص على أن يصبحوا لاجئين وشهدت نزوح 7 ملايين داخليا، وفقا للأمم المتحدة، ومن بين أولئك الذين فروا من البلاد، من المتوقع أن يعود مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حسبما ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وناشدت الجهات المانحة المساعدة في دعم احتياجاتهم الإنسانية.

اشتاق الكثيرون إلى العودة لسنوات، ولكن في أعقاب استيلاء الفصائل المسلحة المفاجئ على السلطة، لم يكن الجميع حريصين على الإسراع بالعودة إلى بلد غير مستقر ومستقبل غامض.

"كانت فرحة خالصة"

عندما بدأت الانتفاضة ضد الأسد في ربيع عام 2011، التقط مرجان، الذي كان آنذاك طالباً في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاماً، كاميرا وبدأ بتصوير المظاهرات الحاشدة التي هزت مدينته حلب، وسرعان ما أصبح معروفا لدى قوات الأمن الحكومية ووحدات المخابرات المرهوبة في المدينة، مما أجبره على الاختباء، حسبما قال لشبكة CNN في مقابلة هذا الأسبوع من غازي عنتاب، جنوب تركيا.

وفي عام 2012، انقسمت حلب إلى قسمين: سيطر الجيش السوري الحر على الجزء الشرقي من المدينة، في حين بقي الباقي، بما في ذلك حي مرجان، تحت سيطرة الحكومة، وقال مرجان، الذي كان مطارداً وخائفاً، إنه قرر عبور خطوط القتال والفرار إلى مناطق المعارضة، تاركاً عائلته وراءه، وانخرط في عمله في شبكة إعلامية يديرها الناشطون، بينما طوقت القوات السورية الجيب وحاصرته، مما أدى في النهاية إلى قطع الغذاء والماء والدواء والإمدادات الأساسية عنه، وضربت البراميل المتفجرة، (عبارة عن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومعبأة في براميل النفط الفارغة) وتم إسقاطها من طائرات الهليكوبتر، ربع مليون شخص محاصرين في هذا الجحيم.

وأدان المجتمع الدولي ما أسماه "حملة التركيع أو التجويع"، لكن حصل الأسد على الاستسلام الذي أراده في المنطقة بنهاية المطاف، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، انسحبت قوات المتمردين والمدنيين من المدينة بموجب اتفاق إخلاء، وأعادت القوات الحكومية السيطرة عليها.

وقال مرجان في مقطع فيديو صوره عن النزوح ونشره على الإنترنت في ذلك الوقت: "نحن نغادر بكرامتنا.. نحن نغادر ورؤوسنا مرفوعة، وسوف نعود يوما ما"، ليشق بعدها طريقه إلى تركيا، موطن أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري، حيث أسس أسرة، ووجد عملاً، وبنى حياة، لكن سوريا لم تكن أبداً بعيدة عن ذهنه.

في الليلة التي سيطرت فيها الفصائل المسلحة على حلب هذا الشهر، أثناء مسيرتهم للوصول إلى العاصمة والإطاحة بالأسد في نهاية المطاف، اتصل مرجان بوالدته وتعهد بأنه سيعود الآن بعد أن تم "تحرير" مدينته.

وقال مرجان: "لا أستطيع أن أصف شعور العودة إلى الوطن بعد 13 عاماً من المنفى.. عندما وصلت أخيرًا إلى الباب الأمامي، لم تعد ساقاي تحملانني، كنا سعداء للغاية ومذهولين لدرجة أنني وأمي ركعنا وصلينا، لقد كانت فرحة خالصة".

لكن رغم هذه السعادة، قال إن عودته كانت محفوفة بالمخاطر، مع العلم أن قوات الحكومة السابقة وضباط المخابرات السابقين الغامضين يتربصون في شوارع المدينة، استمتع مرجان بوجبة مطهوة في المنزل، وضحك، وتحدث مع أحبائه طوال المساء، ثم غادر مرة أخرى في الصباح الباكر.

والآن عاد إلى غازي عنتاب، ويستعد للانتقال بشكل دائم إلى حلب مع زوجته، وهي أيضًا من سوريا، وابنتيهما الصغيرتين، وكلاهما ولدتا في تركيا.

يعلم مرجان أنه سيكون أمرًا خطيرًا وصعبًا أن يكسب لقمة العيش في بلد يعيش 90٪ من سكانه تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة، لكنه قال إن الأمر يستحق ذلك، مؤكدا: "أنا متفائل بالمستقبل، ولدي أمل كبير في أن تصبح البلاد أفضل من ذي قبل.. كل جهودنا، وكل الدماء التي أُريقت من أجل الثورة، ستكون البذور التي ستزرع سوريا الجديدة".

مخاوف القتل الانتقامي

ناشد حسام قصاص المهربين البدو أن يسمحوا له بالموت في الصحراء، لقد استغرقت الرحلة 13 ساعة من سوريا وعبر الحدود الأردنية إلى بر الأمان، في أوائل عام 2016، لكنه لم يتمكن من اتخاذ خطوة أخرى، وقبل شهرين فقط، خضع لعملية جراحية لإزالة الشظايا من ركبتيه، من آثار انفجار برميل متفجر مزق ساقيه.

وقال لشبكة CNN في مقابلة هذا الأسبوع من مانشستر بشمال إنجلترا: "قلت لهم: فقط اتركوني على الأرض، لا أريد الاستمرار، دعوا النظام يعثر علي ويقتلني.. لكن هذين الشخصين (المهربين) شجعاني، بل وحملاني بعض الطريق".

وصل الناشط في مجال حقوق الإنسان إلى الأردن، وبعد سنوات، منحته المملكة المتحدة وزوجته تأشيرات دراسية، وصلت العائلة الشابة إلى مانشستر في أغسطس 2023، وسرعان ما تقدمت بطلب اللجوء، أخيراً استطاع قصاص أن يتخيل مستقبلاً آمناً ومستقراً، لكن ارتياحه لم يدم طويلاً، فالآن تم الآن تعليق طلبه، إلى جانب طلبات عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا.

إذ سبق وأعلنت حكومات المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا واليونان والسويد وغيرها عن وقف النظر في جميع طلبات اللجوء السورية للسماح للسلطات بإعادة تقييم الوضع على الأرض الآن بعد زوال تهديد الأسد.

لكن مخاطر جديدة بدأت تظهر، إذ تعتبر الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الدول المجموعة الرئيسية التي تحكم سوريا الآن، وهي هيئة تحرير الشام، منظمة إرهابية، وفي أعقاب التقدم الخاطف الذي حققته الفصائل في العاصمة، فر أكثر من مليون شخص من منازلهم؛ معظمهم الآن نازحون داخلياً، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عمليات التعليق مقبولة، طالما لم تتم إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا، وأنهم ما زالوا يتمتعون بالحماية أينما كانوا يقيمون، إذ قال ويليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية لشبكة CNN: "نريد أن تكون عمليات العودة هذه طوعية.. نريد أن تكون عمليات العودة هذه مستدامة، ونريد أن نكون قادرين على مساعدة الأشخاص على العودة إلى مكان يمكنهم الإقامة فيه".

ويقول قصاص إنه يخشى الانتقام إذا عاد إلى سوريا، فهو كان يعمل كمسعف ومدافع عن حقوق الإنسان في مسقط رأسه داريا، إحدى ضواحي دمشق، خلال الحرب الأهلية، وكانت وظيفته هي توثيق انتهاكات جرائم الحرب المحتملة من قبل أي طرف في النزاع – المتمردين أو الحكومة أو غير ذلك – والإبلاغ عن الحالات إلى الوكالات الدولية، وهو دور يقول إنه يعرضه لخطر خاص، مضيفا: "لا أريد أن تصبح عائلتي وأبنائي ضحايا عملية قتل انتقامية.. مجرد فرار الرئيس السوري من البلاد، لا يعني أن جنوده وضباط مخابراته أصبحوا فجأة ملائكة مسالمين".

وقد رحب بابنه الثاني، الذي ولد في إنجلترا، قبل أسبوعين من تحقيق حلمه بسوريا خالية من الأسد، لكن هذا الحلم تحول إلى كابوس بالنسبة لعائلته. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تصاريح حقه في العمل وحقه في الإيجار الشهر المقبل، وهو يخشى أن يفقد وظيفته وشقته في مانشستر إذا لم يتم تجديدهما، مع تعليق طلب اللجوء الخاص به. إنه يشعر بالتهديد مرة أخرى.

وأضاف قصاص: "لقد اخترت المجازفة بأن أكون مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً، وكنت على استعداد للتضحية بنفسي من أجل بناء بلد أفضل.. لكنني لن أسمح لزوجتي وأطفالي بدفع ثمن القرارات التي اتخذتها".