اكتشافات بمطار المزة في سوريا.. صور وأسماء ووثائق عسكرية

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

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(CNN)—تستمر اكتشافات الوثائق والصور والمعدات من بقايا نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وقادته العسكريين في مناطق مختلفة بأنحاء سوريا، وخصوصا في القواعد والمطارات المنتشرة في البلاد، ومن بين أهمها مطار المزة العسكري في دمشق، ونستعرض لكم بالصور عددا مما عثر عليه هناك.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

ومطار المزة يحتوي على مدرج واحد فقط بطول 8258 قدما على ارتفاع 2407 أقدام، استندت عليه في السابق قوات الجيش السوري في إيصال الامدادات العسكرية خصوصا في السنوات الأخيرة منذ بدء الأزمة في البلاد.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

ووفقا لتقارير لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل فإن مطار المزة يستخدم كمطار خاص لأسرة الرئيس السوري، بشار الأسد، وكانت تستخدمه نخبه القوات السورية والاستخبارات في استهداف مواقع قالت إنها تأوي جماعات سنية معارضة للنظام.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

أما موقع مطار المزة لا يقل أهمية في الوقت ذاته، باعتبار أنه يقع في منطقة المزة التي تضم عددا من السفارات والأبنية الأمنية ويسكنها عناصر مقربة من الرئيس بشار الأسد، وفقا لنشطاء معارضين.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وأثارت أنباء الإطاحة ببشار الأسد الابتهاج في شوارع دمشق وفي المجتمعات السورية بجميع أنحاء العالم، ولكن مع سيطرة المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية - التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية - على السلطة، فإن مستقبل البلاد التي مزقتها الحرب لا يزال غير مؤكد.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وذات يوم، كان زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الذي يعرف بلقب "أبو محمد الجولاني" يقاتل لصالح جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في العراق، لكنه قال إن جماعته تبنت نهجا معتدلا منذ ذلك الحين، وتخطط لإدخال الحريات الديمقراطية في سوريا.

Credit: FADEL ITANI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وقال خبراء بشؤون الشرق الأوسط بتصريحات سابقة لشبكة CNN إنهم يأملون أن تتمكن هيئة تحرير الشام من تقديم مستقبل أكثر إشراقا للسوريين، الذين عاشوا تحت دكتاتورية ساحقة لأكثر من خمسة عقود.