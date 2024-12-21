نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المرور السعودي، السبت، أنه يباشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وقال المرور السعودي في حسابه الرسمي عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "المرور السعودي يباشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض في حينه".

وأضاف المرور السعودي أنه "نتج عن الحادث 10 إصابات وحالة وفاة، وتم إنقاذ حالة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية".

وفي منشور آخر عبر منصة "إكس"، أكد المرور السعودي في نصيحته لسائقي المركبات أن "ترك المسافة الآمنة يساعدك على تفادي المفاجآت على الطريق".