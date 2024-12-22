نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو باعتباره لأول "استعراض عسكري" في سوريا في ظل الإدارة الجديدة للبلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

كان السياق المنسوب إلى الفيديو يقول إنها لقطات مصورة لـ" أول استعراض العسكري لجيش الإمارة الإسلامية في سوريا".

وحصل المقطع المتداول، بالاستناد إلى السياق المزعوم، على مئات الآلاف من المشاهدات عبر المنصات الاجتماعية، وحصلت إحدى نسخ الفيديو على مليون مشاهدة على الأقل.

أحد المنشورات التي تروج لسياق مضلل عن فيديو تخرج أول دفعة لكلية الشرطة في حكومة الإنقاذ السورية

وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أن السياق المنسوب إليه مُضلل وغير صحيح. ونشرته قناة وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ في موقع يوتيوب، للمرة الأولى في 15 أغسطس/آب 2024، أي قبل سقوط النظام السوري بأربعة أشهر.

ويرتبط الفيديو بحفل تخرج الدفعة الأولى من دورة الضباط وصف الضباط في كلية الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ السورية عندما كانت لا تزال مستقرة في إدلب شمالي غرب سوريا.

آنذاك، حضر حفل التخرج رئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير، الذي يتولي قيادة الحكومة الجديدة حتى مارس/ آذار المقبل، بموجب قرار من قائد الفصائل السورية، أحمد حسن الشرع (أبو محمد الجولاني).

كانت "حكومة الإنقاذ" في إدلب، أصدرت قرارًا بإنشاء كلية الشرطة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، بعد شهور من تخريج أولى دفعات طلاب الكلية العسكرية.