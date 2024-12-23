نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، حقيقة إعلان توظيف "وهمي"، ومزاعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بناء على هذا الإعلان والسيدة التي تقف وراءه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشورها: "كشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، والتى تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل".

وأضاف منشور الوزارة: "بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)".

وختمت الوزارة قائلة: "وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".