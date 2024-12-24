نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، "تقديرا للدور التاريخي لأهالي سيناء في جهود مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان نشرته صفحة الرئاسة المصرية الرسمية على فيسبوك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي في بيان: "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".

وأضاف بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "ويأتي القرار إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".