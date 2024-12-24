غارة أمريكية ضد "داعش" في سوريا.. وبيان يوضح الأهداف

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش"، وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة في غارة جوية شنتها على سوريا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نفذت قواتنا غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من داعش وإصابة آخر".

وأضافت: "الإرهابيون كانوا ينقلون شاحنة محملة بالأسلحة التي تم تدميرها خلال الغارة التي وقعت في منطقة كانت خاضعة لسيطرة النظام السوري والروس سابقا".

وتابعت أن "هذه الغارة الجوية جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص الجهود التي يبذلها الإرهابيون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

يذكر أن شبكة CNN قالت سابقا إن الولايات المتحدة كثفت ضرباتها على"داعش" ونقلت سفنا حربية إلى المنطقة.