نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الاثنين، علنا بدور بلاده في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السابق، إسماعيل هنية في يوليو/ تموز بالعاصمة الإيرانية طهران.

وهذا أول اعتراف رسمي من قبل مسؤول إسرائيلي بدور بلاده في مقتل هنية.

وألقت إيران وحلفاؤها الإقليميون مثل "حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة باللوم على إسرائيل في مقتل هنية أثناء زيارته لطهران.

ولأشهر، لم تؤكد إسرائيل أو تنفي دورها في مقتل إسماعيل هنية.

وخلال فعالية استضافتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتكريم فرق الطوارئ، اعترف كاتس علنا بدور إسرائيل بينما هدد جماعة الحوثي في اليمن، وقال، في إشارة إلى زعيمي"حماس" و"حزب الله" السابقين يحيى السنوار وحسن نصرالله: "سندمر بنيتها التحتية الاستراتيجية ونقطع رؤوس قياداتها تماما كما فعلنا مع هنية وسنوار ونصرالله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل في الحديدة وصنعاء".

وأضاف: "من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده، والذراع البعيدة للجيش الإسرائيلي ستؤذيه وتحاسبه".