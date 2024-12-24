(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنواب في البرلمان (الكنيست)، الاثنين، إن هناك "تقدم معين" في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

واضاف نتنياهو، في جلسة للكنيست: "أود أن أخبركم بحذر، هناك تقدم معين، وهذا التقدم المعين له 3 أسباب رئيسية: أولاً، يحيى السنوار لم يعد معنا، ثانيا، كانت حماس تأمل أن تأتي إيران وحزب الله لإنقاذها، لكنهم مشغولون بلعق جراحهم، وثالثا، حماس نفسها تتلقى الضربات".

وتابع: "لذلك، هناك تقدم، لا أعرف كم من الوقت سيستغرقه، سنواصل العمل بكل الطرق، بلا هوادة، حتى نعيد الجميع إلى ديارهم".

وأضاف أنه في حين حققت إسرائيل "إنجازات هائلة" هذا العام، فإن "الفرحة" لن تكتمل إلا عندما يعود الرهائن إلى ديارهم، وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بكل ما كنا نفعله. نحن نتخذ إجراءات مهمة ".

وقال نتنياهو إن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته "حماس" أوضح "الحاجة إلى حماية حدودنا بكل الوسائل في الجنوب وفي الشمال، ولن نسمح لأي كيان إرهابي بالتمركز بالقرب من مجتمعاتنا، ولقد انتهى هذا".

وأكد أن إسرائيل "لا تغمض عينها عن إيران، وتستمر في تصميمها على منع طهران من الحصول على سلاح نووي وأسلحة أخرى يمكن أن تهدد مدن ومجتمعات إسرائيل".

وحذر نتنياهو من أنه ستكون هناك هجمات أخرى ضد "أهداف استراتيجية" للحوثيين في اليمن.

وفي الوقت نفسه، قال إن هناك فرصة لتوسيع "دائرة السلام" في المنطقة مع جيران إسرائيل العرب، في إشارة إلى المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات مع السعودية، وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الأمريكيين، أعتزم توسيع اتفاقيات إبراهيم".