نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين في اليمن بنفس الطريقة التي تصرفت بها ضد وكلاء إيران الآخرين.

وقال نتنياهو في بيان مصور، الأحد: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فإننا سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفًا: "في هذه الحالة، نحن لا نتصرف بمفردنا".

وأوضح أن الولايات المتحدة ودول أخرى "ترى الحوثيين كتهديد ليس فقط للشحن الدولي" ولكن أيضًا "للنظام الدولي".

وتابع: "لذلك، سنتصرف بقوة وعزيمة وذكاء"، متعهدًا أنه حتى لو استغرق الأمر وقتًا لهزيمة الحوثيين، فإن النتيجة ستكون كما كانت في المرات الأخرى التي واجهت فيها إسرائيل ما أسماه "أذرع إرهابية أخرى".

تأتي تعليقات نتنياهو بعد أن ضرب صاروخ أُطلق من اليمن تل أبيب، السبت، ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات في صنعاء، ضد الحوثيين.