مصر تعلن إجمالي ما سددته من ديون خلال 2024

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حجم الديون التي سددتها بلاده خلال عام 2024.

وأورد بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي قال خلال المجلس، الأربعاء: "سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة.. وإجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار".

وقال مدبولي أن ذلك "كان يُمثل تحديًا كبيرًا للدولة"، مؤكدًا التزام مصر بسداد ما عليها من التزامات، وأنها "لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات".

وأشار مدبولي إلى أن قيمة ما ستدفعه مصر من ديون خلال العام المقبل "سيكون أقل مما تم سداده هذا العام".

تصريحات مدبولي تأتي بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع مصر يسمح بإعطائها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

في سبتمبر/أيلول الماضي، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي للبلاد إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2024، مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2023 /2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، في مارس/آذار الماضي، أن على مصر سداد أكثر من 92 مليار دولار من الديون المتوسطة والخارجية بداية من عام 2024 حتى خمس سنوات، إلى جانب 25.7 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل.