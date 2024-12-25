وزير خارجية سوريا يوجه تحذيرا إلى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الثلاثاء، تحذيرا إلى إيران من "بث الفوضى" في بلاده، وذكر أنه يجب على السلطات الإيرانية "احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد".

وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة"، فيما لم يذكر التصريحات التي يقصدها.

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، قالت، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء إن "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا من القضايا المهمة جدا التي تسعى إليها إيران ويعتبر منع نمو وانتشار الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة للمنطقة، ونجري محادثات دبلوماسية لإعادة فتح سفارتي إيران وسوريا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قال، في تصريحات تلفزيونية، إن "ما حدث في سوريا يأتي في إطار مشروع ضخم تخطط له أمريكا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل"، بحسب "إرنا".

وأضاف عراقجي أن "إيران دخلت إلى سوريا بطلب من الحكومة لمواجهة الجماعات الإرهابية، ولم تتدخل مع الحكومة السورية في تعاملها مع الشعب أو المعارضة"، وتابع أن "الحكومة السورية كانت حكومة مستقلة في قراراتها"، نافيا "تقديم مساعدات عسكرية لبشار الأسد في الأيام الأخيرة، حتى بعد تقهقر الجيش أمام الفصائل المسلحة".

وأوضح أن "الجيش السوري هو الذي قرر الانسحاب من أمام الفصائل المسلحة ولم تقم طهران بأي فعل بديلا عن الجيش السوري"، مشيرا إلى أن إيران "بذلت جهودا فيما يخص العملية السياسية والإصلاحات في سوريا".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال عبر "إكس"، الأحد، إن "خطة أمريكا للهيمنة على الدول تتمثل في أحد أمرين: إما تأسيس حكم استبدادي فردي تتعاون معه، تفاوضه، وتتقاسم معه مصالح البلاد؛ أو خلق الفوضى والاضطرابات، وفي سوريا انتهى بهم الأمر إلى إثارة الفوضى"، حسب قوله.

وأضاف: " أنتم أيها الصهاينة لستم منتصرين، بل هُزمتم. نعم، في سوريا حيث لم يكن هناك حتى جندي واحد يواجهكم بالبندقية، تمكنتم من التقدم بضع كيلومترات، وهذا ليس نصرا بالطبع، إن الشباب السوريين الشجعان سيطردونكم من هناك، من دون شك".