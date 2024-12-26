نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وفد عراقي إلى سوريا، الخميس، والتقى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق لأول مرة، منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية الجديد، أنس خطاب، عقدوا اجتماعا مع حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي".

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الخميس، أن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين"، طبقا لما أفادت وكالة "واع".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت مؤخرا، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بناء على طلبهم، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته الفصائل السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام بشار الأسد.

وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.