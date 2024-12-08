بعد سقوط نظام الأسد.. العراق: لن نقبل التدخل الأجنبي في شؤون سوريا

(CNN)-- حثت الحكومة العراقية، الأحد، على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية"، وقالت إن العراق لن يقبل التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، في أول بيان رسمي بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، إن بغداد "تؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، وتشدد على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها له أهمية قصوى، ليس للعراق فقط، إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة".

وأضاف المتحدث أن الحكومة العراقية تدعم الجهود الهادفة إلى بدء "حوار شامل يضم جميع الفصائل والتوجهات في الساحة السورية بما يتفق مع مصالح الشعب السوري، وصولا إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به".

وحذر العوادي من أنه إذا حاولت جهات خارجية التدخل في الشؤون السورية، فإن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع والانقسامات في سوريا".

وقال المتحدث العراقي إن "الضحية الأولى لهذا التدخل سيكون الشعب السوري، الذي دفع بالفعل ثمنا باهظا". مشددا على أن "العراق لا يمكنه قبول هذا الأمر لبلد شقيق ومستقل وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوة والتاريخ والدم والدين".