مصدر لـCNN: نتنياهو يعتزم حضور حفل تنصيب ترامب

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN ، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني، لكن المصدر لفت إلى أن خطة السفر "ليست نهائية".

يذكر أن نتنياهو هنأ ترامب على فوزه في الانتخابات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وكتب، في منشور عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية قوتها: "عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".

وأضاف: "عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تعطي أمريكا بداية جديدة وتجدد التزاما قويا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وقال نتنياهو، الذي كان أول من هنأ ترامب بالنتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية، إنه "انتصار كبير".

ومرّت العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بفترات من التوتر، على خلفية سياسيات حكومته والحرب الإسرائيلية في غزة. وسبق أن قال بايدن إنه ليس متفاجئًا من اتصالات نتنياهو مع ترامب في الشهور الأخيرة.