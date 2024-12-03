نجل نتنياهو لترامب: لا أستطيع الانتظار حتى يوم تنصيبك

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

نجل شاه إيران الراحل لـCNN: ترامب و"الضغط الأقصى" فرصة لإنشاء إيران ديمقراطية.. ونحن نكافح من أجل التحرير

(CNN)-- وجه يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، الشكر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة تناول العشاء معه بصحبة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

وقال نجل نتنياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "شكرا للرئيس ترامب على هذا العشاء الرائع، ولا أستطيع الانتظار حتى 20 يناير/ كانون الثاني"، في إشارة إلى يوم تنصيب ترامب رئيسا.

يذكر أن ترامب كان تناول العشاء، مساء الأحد، مع سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ملعب ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، بولاية فلوريدا وفقًا لمنشور على منصة "إكس"، من مارغو مارتن، نائبة المتحدثة باسمه.

وكان نتنياهو من بين أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وكتب نتنياهو، في منشور عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية وقتها: "عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".

وأضاف: "عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تعطي أمريكا بداية جديدة وتجدد التزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

يذكر أن العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن مرت بفترات من التوتر، على خلفية سياسيات حكومته والحرب الإسرائيلية في غزة.

وسبق أن قال بايدن إنه ليس متفاجئًا من اتصالات نتنياهو مع ترامب في الشهور الأخيرة.