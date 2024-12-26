نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

مصدر لـCNN: عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي على مجمع سكني في وسط غزة

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(CNN)—قتل خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية ليلاً أصابت سيارتهم في غزة، وفقا لبيان صادر عن المستشفى، الخميس.

وكانت سيارة تابعة لتلفزيون القدس اليوم، متوقفة خارج مستشفى العودة عندما أصيبت، بحسب المستشفى، وترتبط القناة التلفزيونية التي يقع مقرها في غزة بحركة الجهاد الإسلامي.

وقال صحفيون آخرون في مكان الحادث إن أيمن الجدي، وفيصل أبو القمصان، ومحمد الدعاع، وإبراهيم الشيخ علي، وفادي حسونة كانوا جميعاً نائمين في السيارة عندما وقعت الغارة.

وتظهر لقطات ما بعد الحادث التي شاهدتها شبكة CNN السيارة مشتعلة مع ظهور الكلمتين "TV" و"PRESS" بأحرف كبيرة على الأبواب الخلفية، ويظهر مقطع فيديو آخر شاهدته شبكة CNN النيران مشتعلة بها بالكامل.

وأدانت قناة القدس اليوم الهجوم وقالت إن الخمسة قتلوا "أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي والإنساني".

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الغارة على ما قال إنها "خلية إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي داخل منطقة النصيرات"، لكنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه.