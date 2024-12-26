دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين أدينا بعدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب وإفشاء معلومات سرية.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قالت فيه: "أقدم كل من عبدالرحمن بن شباب بن علي العتيبي وماجد بن عبدالحميد بن عبدالكريم الديحان ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتخابر أحدهما مع عناصر إرهابية، ونقلهم وتقديم الدعم لهم للقيام بجرائم إرهابية والتستر عليهم، وإفشاء معلومات سرية، وتقديم المساعدة في توفير تجهيزات أمنية استجابة لطلب أحد الإرهابيين".

وتابعت: "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الخميس 25 / 06 / 1446هـ الموافق 26 / 12 / 2024م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".