(CNN)-- شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الضربات على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومدينة الحديدة غرب البلاد، الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، حسبما قال الحوثيون المدعومون من إيران في بيان تعهدوا فيه بالانتقام.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارة على مطار صنعاء الدولي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه وفريق من الأمم المتحدة كانوا على وشك ركوب الطائرة عندما تعرض المطار للقصف.

وقال المسؤول الأممي في بيان: "بينما كنا على وشك الصعود على متن طائرتنا من صنعاء... تعرض المطار لقصف جوي.. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا"، مضيفا أنه وفريقه بخير.

وتابع: "تعرض برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة – على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا – والمدرج لأضرار.. سنحتاج إلى الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة".

وإلى الغرب من صنعاء، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون في الهجوم على الحديدة، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين. وأضافت أن الضربات أصابت موانئ الحديدة ورأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كتب بمحافظة الحديدة، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 40 شخصًا، ووصفوا الهجوم بأنه "عدوان وحشي" وتعهدوا بالانتقام.