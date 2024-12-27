أول تعليق من نتنياهو على الغارات ضد الحوثيين

نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

بعد يوم من هجوم تل أبيب.. إسرائيل تؤكد ضرب أهداف عسكرية حوثية داخل اليمن

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الضربات على الحوثيين في اليمن "لن تتوقف حتى اكتمال المهمة".

وأضاف نتنياهو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية: "سنواصل قطع ذراع الإرهاب لمحور الشر الإيراني حتى اكتمال المهمة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بعدما أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة المدعومة من إيران عن وقوع هجمات إسرائيلية على صنعاء والحديدة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نفذت طائرات مقاتلة ضربات بناء على معلومات استخباراتية على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الحوثي على الساحل الغربي والداخل اليمني قبل فترة وجيزة، وهاجم النظام الإرهابي الحوثي مرارا دولة إسرائيل ومواطنيها، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ أرض-أرض على الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي تشمل البنية التحتية العسكرية التي يستخدمها النظام الإرهابي الحوثي في ​​أنشطته العسكرية في كل من مطار صنعاء الدولي ومحطتي حزيز ورأس قنتيب للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس قنتيب على الساحل الغربي".

وأردف أن "النظام الحوثي استخدم هذه الأهداف العسكرية لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة ولدخول كبار المسؤولين الإيرانيين. وهو مثال آخر على استغلال الحوثيين للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

وختم البيان قائلا: "لن يتردد الجيش الإسرائيلي في العمل على بعد أي مسافة ضد أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".

يذكر أن جماعة الحوثي أطلقت العديد من الصواريخ على إسرائيل وعطلت الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، فيما قالت إنه رد على الحرب في غزة.

وقال نتنياهو، في فيديو، الأحد: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فإننا سنتصرف ضد الحوثيين"، مضيفًا "في هذه الحالة، نحن لا نتصرف بمفردنا".

وشنت إسرائيل، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.