(CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان أخرجت "آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة".

وأضافت المنظمة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الغارة التي شُنت على مستشفى كمال عدوان أخرجت آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة، وتشير التقارير الأولية إلى أن بعض الأقسام الرئيسية تعرضت لحروق شديدة ودُمرت أثناء الغارة".

وأضاف البيان أن "60 عاملا صحيا، على الأقل، و25 مريضا في حالة حرجة، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، ما زالوا في المستشفى بينما أُجبر المرضى في حالة متوسطة إلى شديدة على الإخلاء إلى المستشفى الإندونيسي المدمر وغير العامل".

وتابعت أن الغارة تأتي بعد "قيود متصاعدة على وصول منظمة الصحة العالمية والشركاء، وهجمات متكررة على المنشأة أو بالقرب منها منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول".

وذكرت أن "مثل هذه الأعمال العدائية والغارات تفسد كل جهودنا ودعمنا للحفاظ على الحد الأدنى من عمل المنشأة"، كما قالت إن "التفكيك المنهجي للنظام الصحي في غزة يعد حكما بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية".

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية هجوماً جوياً وبرياً تقول إنه يستهدف الوجود المتجدد لحركة "حماس" في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه بدأ عمليات حول مستشفى كمال عدوان "بناء على معلومات استخباراتية بشأن وجود البنية التحتية الإرهابية والعملاء هناك"، وأن قواته تجري "عمليات مستهدفة في المنطقة مع تخفيف الأذى للمدنيين غير المتورطين والمرضى والعاملين الطبيين".