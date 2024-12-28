رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب محافظ العاصمة السورية، دمشق، في القيادة الجديدة، ماهر محمد مروان، على ما تم تداوله بصورة واسعة على لسانه بشأن الرغبة بإحلال السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك ليس ما قاله.

وأوضح المحافظ في مقطع فيديو نشرته محافظة دمشق الحرة على صفحتها بمنصة فيسبوك: "من واجبي أن أوضح مقصدي الذي ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية كوني محافظ دمشق، لم اتطرق أبدا للسلام مع إسرائيل وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقا، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة.."

وتابع: "كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي، سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب حول تعب الشعب السوري في سنوات الصورة وأنه بحاجة إلى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية.."

وأضاف: "من الممكن أن يكون التعبير ناقصا لكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت، شكرا لكم".