نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

"هذا النصر تاريخ جديد للمنطقة".. شاهد كلمة الجولاني من الجامع الأموي في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال استقبال أول وفد عراقي بدمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وأثار نشطاء مزاعم وجود مسدس تحت سترة البدلة الرسمية التي كان يرتديها في الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية. خلال استقبال حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت مؤخرا، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بناء على طلبهم، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته الفصائل السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام بشار الأسد.

وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.