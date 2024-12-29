نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

مصدر لـCNN: عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي على مجمع سكني في وسط غزة

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل الناشط المصري، وائل غنيم على خد الجدل الذي أثاره رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة شبه كاتبها ما وصفه بـ"معاناة" الأقباط في مصر بمعاناة أهل غزة.

وبدأ الأمر بتدوينة نشرها صاحب حساب أنس الشريف وقال فيها: "مش فاهم كيف العالم شايف إنه طبيعي مهاجمة مستشفى بالدبابات واعتقال الأطباء والمرضى والجرحى!شو هذا الجنون اللي بصير فينا؟!"، ليرد ساويرس قائلا: "العالم فقد ضميره في غزة".

بعدها رد صاحب حساب The Batman Opinionبتدوينة على ساويرس قال فيها: "هو انت ليه دايما بتتكلم عن ’معاناة‘ غزة اكتر مابتتكلم عن معاناة الاقباط؟؟و لا انت شايف ان الاقباط خواجات و كفرة ولا ايه؟؟ ده يا راجل لو بتتكلم عن معاناة الاقباط اد ما بتتكلم عن معاناة غزة كان زمان مشاكل الاقباط اتحلت من زمان".

ورد ساويرس قائلا: "تشبيه غير موفق علي الاطلاق.. شعب غزة تعرض لحرب إبادة.. مشاكل الاقباط لا تقارن.. ومعظمها في التعيينات في المناصب الحكومية والمناصب العليا ودكاترة امراض النسا".

وعلق وائل غنيم بتدوينة قال فيها: "ربي يحفظك ويسلمك ويرشدك ويبارك لأقباط مصر الوطنيين اللي عالأقل حافظوا على بلدهم وماستجابوش للغرب اللي حاول يتاجر بحرق المتطرفين لكنايسهم.. والله يباركلك في رزقك عشان موقفك من اسرائيل له كلفة اقتصادية واجتماعية ولو أنت بتاع مصلحتك زي ما السذج بيقولوا مكنتش هتقول ما تراه من واجبك تجاه بلدنا وفلسطين".

وأضاف غنيم: "الأخ فكرني بمايكل جاري المسيحي اللي لما كنا بنلعب كورة مع شباب مسيحي جاي من منطقة تانية وحصلت خناقة مايكل كان بيضرب معانا والتاني قال له قصادنا بنبرة تخوين ازاي تضربنا واحنا مسيحيين فمايكل نزل عليه بالتانية توجيب.. وعلى فكرة هما الغلطانين يعني بس دي خناقات شباب واللي عنده نظرة دونية لغيره كده كده ربك هيبتليه. واسألوا اللي حرضوا على ساويرس أيام رابعة.. والله يسامح الكل".