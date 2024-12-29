نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد كيف وصفت عاملة إغاثة الوضع في غزة في ظل سوء الأحوال الجوية

"أحاول تمالك نفسي".. شاهد كيف علق طبيب نرويجي على فيديو مؤثر لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة

(CNN)-- قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الأحد، بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية الطابق العلوي من مبنى مستشفى الوفاء في وسط مدينة غزة، وفقًا للدفاع المدني في غزة ومدير عام الصحة منير البرش.

في بيان صدر الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "ضربة دقيقة على إرهابيين من وحدة الدفاع الجوي التابعة لحماس في منطقة الشجاعية"، مدعيًا أن "الإرهابيين عملوا في مركز قيادة وسيطرة في مبنى كان في الماضي" مستشفى الوفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي: "المبنى لا يعمل حاليًا كمستشفى"، مضيفًا أنه "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق المدنية، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".

لا تستطيع شبكة CNN التحقق من مزاعم الجيش الإسرائيلي. ونفت حماس مرارًا وتكرارًا استخدام المستشفيات كمراكز قيادة وسيطرة.

وصفت حماس في بيان لها هجوم إسرائيل على المستشفى بأنه "جريمة حرب" و"انتهاك للقانون الدولي".

ويأتي الهجوم على مستشفى الوفاء بعد أن داهمت إسرائيل مستشفى كمال عدوان شمال غزة واعتقلت مديره، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.