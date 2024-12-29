دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، حالة من الجدل بعد تصريحات حول تقييمها لوضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، ونظرتها للمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال.

وقالت عائشة الدبس، في مقابلة أذاعتها شبكة TRT التركية الرسمية، إن الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع "نموذج" يناسب وضع ظروف المرأة السورية.

وأوضحت: "سنصنع نموذجًا متفردًا يناسب واقعنا... نحن سنصنع نموذجًا خاصًا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبييعية، نحن لن نتبنى أي نموذج إن شاء الله... لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا".

وتساءلت: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ على سبيل المثال، أنا سأصنع نموذجًا خاصًا بالمجتمع السوري، لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم عن رؤية القيادة".

وتابعت" "لا أدعي أن النساء السوريات الآن ممكنات، لكن المرأة السورية بطبيعتها تملك المؤهل، وإذا وفرنا لها الدورات التدريبية ودورات القيادة ستصل إن شاء الله لتشارك في السلطة التشريعية والتنفيذية... أما في ما يخص السلطة القضائية، لن أتكلم عن ذلك لأن الدستور هو الذي سيحدد، ومرتكز (ذلك) الشريعة الإسلامية، لن نتخلى عن الشريعة الإسلامية".

وعن موقف المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة، قالت إنه لا يكون هناك "تعارض" مع النظام الدولي، سوا "إذا كان هناك تسييس لهذا الملف وأرجو ألا يحصل ذلك، ملف المرأة حساس، وأتمنى أن يكون هناك وعي من المجتمع المحلي ومن المرأة السورية نفسها، والمجتمع الدولي أننا نمر بمرحلة ليست كباقي المراحل وبالتالي يجب أن نأخذ وقتنا في بناء أنفسنا وبناء النموذج ووضع الدساتير".

وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت أن "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرًا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".

وضربت رئيسة مكتب شؤون المرأة في سوريا بما ذكرت أنه حدث "في 2018، ارتفع معدل الطلاق في المناطق بها بعض المنظمات التي لا تراعي كيفية تمكين المرأة وواجباتها ومسؤولياتها".

وأكدت الدبس أن أي جهة تريد العمل في مجال المرأة عليها أن تكون "متوافقة مع النموذج"، الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته. في وقت اعتبرت أن المرأة "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها".

في حين تباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وصف تصريحات عائشة الدبس بأنها "سطحية وضيقة الأفق"، وفيها "إقصاء وجهل بكل تاريخ ونضال السيدات السوريات"، بينما أن "كلام السيدة عائشة الدبس حول إفساد المنظمات النسوية للمجتمع تحت مسمى "التمكين" لا يمكن إنكاره"، على حد قولهم.