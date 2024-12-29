نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

بمقابلة حصرية مع CNN.. شاهد ما قاله الجولاني عن صلته بالقاعدة وداعش وإدراجه على قائمة الإرهاب

(CNN)-- قال الحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، الأحد، إن تنظيم الانتخابات في سوريا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، حسبما ذكر في مقابلة مع قناة العربية السعودية.

وقالت الحكومة المؤقتة في وقت سابق إنها لن تبقى إلا حتى مارس/آذار 2025.

وأشار زعيم جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية، التي أطاحت في 8 ديسمبر/كانون الأول بالحاكم القديم بشار الأسد، في مقتطفات من مقابلة قادمة مع قناة العربية، إن حكومته المؤقتة تخطط أيضًا لكتابة دستور جديد.

وأضاف الشرع، لقناة العربية، أن هيئة تحرير الشام سيتم حلها في النهاية، وهو ما سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، وهو اجتماع يهدف إلى المساعدة في تسيير المرحلة الانتقالية.

وفيما يتعلق بروسيا، الحليف السابق لسوريا، قال الشرع إن القيادة الجديدة لا تريد أن تغادر روسيا البلاد "بطريقة لا تليق مع علاقاتها مع سوريا".

وتقول المصادر إن روسيا تسحب كميات كبيرة من المعدات العسكرية والقوات منذ سقوط الأسد. وقال الشرع أيضًا إن السعودية لها دور كبير في مستقبل سوريا، وإن على إيران "إعادة النظر في حساباتها بشأن تدخلاتها في المنطقة".