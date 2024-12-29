سوريا.. أحمد الشرع يعلق على موقف السعودية ومستقبل العلاقات

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

بمقابلة حصرية مع CNN.. شاهد ما قاله الجولاني عن صلته بالقاعدة وداعش وإدراجه على قائمة الإرهاب

مقتطفات من مقابلة الجولاني مع CNN.. ماذا قال عن أهمية دخول حماة وخطة تطبيق حكم إسلامي صارم بسوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" على موقف المملكة العربية السعودية ومستقبل العلاقات مع المملكة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وأكد الشرع في مقابلة مع قناة العربية السعودية على أن "المملكة تسعى لاستقرار سوريا وأن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا"، حيث قال: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد".

وتطرق الشرع لطفولته في السعودية باعتبار أنه ولد في الرياض، حيث قال إنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وعن إيران، قال الشرع إن "شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأن إدارة العمليات العسكرية "قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح.. كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران".

وفي شأن الانسحاب الروسي من سوريا، أكد الشرع على أنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفا أن "روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة"، وفقا لما نقلته العربية.