دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر الذي وافته المنية، مساء الأحد، عن عمر يناهز الـ100 عام، مشيدا بدوره في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في هذه اللحظة الحزينة، أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف السيسي: "لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية. رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر".

ومساء الأحد، أعلنت وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، مزارع الفول السوداني في جورجيا الذي تعهد باستعادة الأخلاق والحقيقة إلى السياسة بعد ما عُرف بفضيحة "ووترغيت" التي هزت البيت الأبيض إبان فترة حكم ريتشارد نيكسون.