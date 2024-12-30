(CNN)-- أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب "أعلى درجات احترامه" للرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي تُوفي عن عمر ناهز 100 عام، الأحد، بينما أشار في منشور على موقع Truth Social إلى أنه "يختلف معه بشدة فلسفيا وسياسيا".

وقال ترامب: "لقد توفي الرئيس جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام. وبينما كنت أختلف معه بشدة فلسفيا وسياسيا، أدركت أيضا أنه أحب بلادنا حقا واحترمها، وكل ما يمثله. لقد عمل بجد لجعل أمريكا مكانا أفضل، ولهذا السبب أعطيه أعلى درجات احترامي. لقد كان رجلا صالحا حقا، وبالطبع، سنفتقده كثيرا. كما كان ذا أهمية كبيرة، أكثر بكثير من معظم الرؤساء، بعد أن غادر المكتب البيضاوي. أحر التعازي من ميلانيا وأنا لعائلته الرائعة!".

وفي بيان سابق، شكر ترامب كارتر على فترة ولايته كرئيس، قائلا إن كارتر "فعل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأمريكيين".

وغالبا ما انتقد ترامب سجل كارتر في تصريحات عامة طوال حياته السياسية. وفي الأشهر التي سبقت انتخابات عام 2024، غالبا ما استخدم ترامب كارتر كوسيلة للحط من قدر سجل الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن.

وفي عيد ميلاد كارتر في وقت سابق من هذا العام، هاجم ترامب بايدن خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن من خلال وصف كارتر بأنه "أسعد رجل"، وقال إنه يُعتبر "رئيسا رائعا بالمقارنة" مع بايدن.