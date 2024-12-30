وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، مزارع الفول السوداني في جورجيا الذي تعهد باستعادة الأخلاق والحقيقة إلى السياسة بعد ما عُرف بفضيحة "ووترغيت" التي هزت البيت الأبيض إبان فترة حكم ريتشارد نيكسون، الأحد، عن عمر يناهز 100 عام.

وقال مركز كارتر إن الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة توفي في بلينز بولاية جورجيا محاطًا بعائلته.

كان كارتر قيد رعاية المسنين في المنزل منذ فبراير/شباط 2023 بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى.

خدم كارتر، وهو ديمقراطي، فترة واحدة في الفترة من عام 1977 إلى عام 1981، وخسر محاولة إعادة انتخابه أمام رونالد ريغان. وعلى الرغم من إنجازاته البارزة كصانع سلام، فإن رئاسة كارتر تُذكر إلى حد كبير على أنها أربع سنوات غير مُحققة هزتها الضربات التي تعرضت لها اقتصاد أمريكا ومكانتها في الخارج. ولكن إرثه الأكثر ديمومة ربما يكون كرجل دولة كبير السن يجوب العالم ورائد في مجال حقوق الإنسان لا يعرف الكلل لمدة 43 عامًا.

أصبح كارتر أكبر رئيس سابق على قيد الحياة عندما تجاوز الرقم القياسي الذي سجّله الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مارس/آذار 2019.

توفيت زوجة كارتر الحبيبة روزالين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. كانا لا ينفصلان خلال زواجهما الذي دام 77 عامًا، وبعد وفاتها، قال الرئيس الأسبق في بيان "طالما كانت روزالين على قيد الحياة، كنت أعلم دائمًا أن هناك من يحبني ويدعمني".

تولى كارتر منصبه في عام 1977 بوعد جاد بقيادة حكومة "طيبة وصادقة ومحترمة وعطوفة ومليئة بالحب مثل الشعب الأمريكي" في أعقاب ما بدأ كمحاولة غير محتملة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

لقد حقق الجنوبي ذو الابتسامة البراقة نجاحات كبيرة، وخاصة في الخارج. لقد صاغ اتفاقية سلام نادرة ودائمة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ومصر والتي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وأضفى الطابع الرسمي على انفتاح الرئيس ريتشارد نيكسون على الصين الشيوعية ووضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.

لكن كارتر سقط في النهاية بسبب أزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا في إيران، حيث تحدى الطلاب الثوريون القوة العظمى الأمريكية باحتجاز العشرات من الأمريكيين في طهران. وقد تفاقم الشعور بالضيق الأمريكي الناجم عن الأزمة بسبب صراعات كارتر الداخلية، بما في ذلك الاقتصاد الراكد والتضخم وأزمة الطاقة.

في بعض الأحيان، بدا أن نبرة كارتر الأخلاقية المبدئية وتصميمه على تجريد الرئاسة من البذخ، مثل بيع اليخت الرسمي، سيكويا، شيئًا ظاهريًا. ولكن خارج منصبه، نال كارتر الإعجاب من خلال عيشه لقيمه.

كتب كارتر في مذكراته في عام 1982 بعنوان "الحفاظ على الإيمان": "بصفتي أحد أصغر الرؤساء السابقين، كنت أتوقع أن يكون أمامي سنوات عديدة مفيدة". لقد أثبت أنه صادق في كلامه، وأصبح رمزًا إنسانيًا، وربما أكثر شعبية خارج الولايات المتحدة مما كان عليه في الداخل.

على مدى أربعة عقود، راقب كارتر وروزالين ومنظمته التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، الانتخابات في المناطق الساخنة، وتفاوضوا مع الحكام السلطويين، وحاربوا الفقر والتشرد، وحاربوا الأمراض والأوبئة، وروجوا للصحة العامة في العالم النامي.

في هذه العملية، لم يفعل كارتر أقل من إعادة اختراع مفهوم ما بعد الرئاسة، وشق طريقًا خيريًا تبناه منذ ذلك الحين خلفاؤه، مثل بيل كلينتون، وفي إفريقيا، جورج دبليو بوش.

وقد أسفرت جهوده نيابة عن مركز كارتر، الذي تأسس "لإحلال السلام، ومحاربة الأمراض وبناء الأمل"، عن حصوله على جائزة نوبل للسلام في عام 2002.

حتى في سن الشيخوخة، ظل كارتر شخصية سياسية مثيرة للجدل. وفي بعض الأحيان، كان ينتقد السياسات الخارجية لجورج دبليو بوش وباراك أوباما، وحلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

في السنوات الأخيرة، عاد إلى نقطة البداية عندما حذر من التأثير التآكلي للبيت الأبيض المبتلى بالفضائح على السياسة الأميركية ــ تمامًا كما فعل عندما ساعده انتقاده لعصر نيكسون في هزيمة خليفة الرئيس الجمهوري السابق غير المنتخب جيرالد فورد في عام 1976.

في سبتمبر/أيلول 2019، حذّر كارتر الأمريكيين من إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وقال: "أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة كارثة إذا استمر حكم ترامب لأربع سنوات أخرى".