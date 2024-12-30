دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مساء الأحد، على حادث مصرع سائح وإصابة آخر، بعد تعرضهما لهجوم من سمكة قرش بمنطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقي مصر، مما أثار تفاعلا.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أسباب الحادث هو مراكب الصيد التجارية والتي تلقي بمخلفاتها في البحر"، حسب قوله.

وأكد رجل الأعمال المصري في منشوره أنه "لا بد من منع الصيد التجاري في هذه المنطقة السياحية، العائد من السياحة أهم من مراكب تدمر الشعب وتصطاد بلا حساب للأسماك الصغيرة الزريعة".

وأثارت تدوينة رجل الأعمال المصري تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان في وقت سابق، الأحد، إن "وزارة البيئة قد تلقت بلاغا بتعرض 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة في شمال مرسي علم، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهما مستشفي بورتو غالب".