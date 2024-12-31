القاهرة، مصر (CNN)-- حققت مصر إيرادات سياحية تجاوزت 14 مليار دولار خلال 11 شهرا بنسبة زيادة 7.8%- وهي أعلى إيرادات محققة خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك نتيجة زيادة أعداد السياح إلى 14.3 مليون سائح بنسبة نمو 3.97%، وأعداد الليالي السياحية إلى 151.3 مليون ليلة بنسبة نمو 7.8%.

وتوقع خبراء بقطاع السياحة استمرار نمو الإيرادات خلال العام الجديد، حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

ووفق بيان رسمي، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول)، وجاء قطاع السياحة من أعلى الأنشطة الاقتصادية نموا بنسبة 8.2%، وسبقه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بنسبة 12.2%، والنقل والتخزين بنسبة 15.6%.

وقال مستشار وزير السياحة الأسبق، سامح سعد، إن القطاع حقق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 للعام الثاني على التوالي، سواء على مستوى أعداد السياحة الوافدة للبلاد أو عدد الليالي السياحية مما انعكس على نمو الإيرادات، وكانت أكثر الجنسيات زيارة لمصر من ألمانيا وإنجلترا وروسيا والسعودية، وهذه الأخيرة تشهد معدلات نمو مرتفعة بشكل لافت.

وتحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لمايو/ أيار، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة 2019، وأول عام اعتيادي بعد جائحة "كورونا" في 2023، وفق بيان رسمي.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن مصر كانت أمامها الفرصة لتحقيق مؤشرات أفضل من المحققة لولا التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبا على السياحة في مصر بشكل مباشر، مشيرا إلى أبرز الوجهات السياحية التي شهدت طلبا هذا العام حيث جاءت الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي، والغردقة والساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي، وحافظت شرم الشيخ على ذات المعدلات المحققة.

وأشار سامح سعد إلى أن فنادق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان محجوزة بالكامل بنسبة إشغال 100% خلال موسم إجازات رأس السنة، في حين بلغ متوسط نسب الإشغال في القاهرة 80% طوال عام 2024- وهي من أعلى معدلات الإشغال المحققة في العاصمة - أما في الغردقة زادت نسب الإشغال لتتجاوز 85%، في حين انخفضت شرم الشيخ إلى نسب إشغال تتراوح بين 60-70%.

ووضعت الحكومة المصرية، خطة للترويج للسياحة، تركز على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم، وفق بيان رسمي.

وربط مستشار وزير السياحة الأسبق استمرار نمو الإيرادات السياحية لمصر خلال 2025 بتحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ففي حال هدوء التوترات السياسية قد تشهد السياحة المصرية معدلات غير مسبوقة، أما في حال استمرار نفس الأوضاع بالمنطقة قد تحقق السياحة نفس معدلات عام 2024 مع نسب زيادة محدودة.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة أعداد السياح الوافدة للبلاد إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وزيادة إجمالي الإيرادات السياحية إلى 24 مليار دولار خلال العام نفسه.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع إن مصر استقبلت سياح من جنسيات متعددة خلال 2024 أبرزها ألمانيا وروسيا على مدار العام، يليهما إسبانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية، كما استقبلت سياح من دول شرق آسيا أبرزها كوريا الجنوبية واليابان وكذلك الهند، وتركزت معظم السياحة الوافدة للبلاد على السياحة الشاطئية في سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط.

وأضاف هزاع، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن نسب الإشغال في الفنادق تغيرت على مدار العام بسبب الظروف الجيوسياسية، وبلغ متوسط نسب الإشغال ما بين 60-70%، في حين ارتفعت إلى 100% في بعض الفنادق خلال موسم إجازة رأس السنة، متوقعا أن تحقق السياحة المصرية أرقامًا غير مسبوقة خلال 2025 حال هدوء استقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة.

وأوضح حسام هزاع أن التهديدات بين دول المنطقة أثرت سلبا على قلق السياح من زيارة مصر، وحال هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة خلال 2025 قد يتدفق السياح بشكل كبير إلى مصر ليصل إلى 18 مليون سائح العام الجديد، مضيفا أن هناك إقبال ملحوظ على زيارة المقصد السياحي المصري سواء من الدول الأوروبية أو روسيا والدول العربية، في ظل تنوع الأنماط السياحية في مصر سواء الشاطئية أو المؤتمرات أو الثقافية، والأخيرة تحقق إيرادات مرتفعة.