نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.

وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة، ذهب نتنياهو إلى "الكنيست" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد بعد أن حاولت بعض الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو عرقلته بسبب خلافات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يؤكد الانقسامات داخل الحكومة.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود أيضا حزب أوتزما يهوديت اليميني المتشدد، أحد أعضاء البرلمان الذين يعرقلون مشروع القانون بسبب خلاف مع سموتريتش، الحليف السابق، يتعلق بميزانية الشرطة.

وزعم بن غفير أن الإصلاح الضريبي يحول الأموال بعيدًا عن الزيادات المخصصة لضباط الشرطة، في حين يزعم نتنياهو وسموتريتش أن الشرطة تلقت بالفعل زيادات كبيرة في العامين الماضيين.

وقال نتنياهو إنه يتوقع من بن غفير أن "يتوقف عن زعزعة الائتلاف وتعريض وجود الحكومة اليمينية للخطر في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل".

وتبادل بن غفير وسموتريتش اللوم بشأن الحاجة إلى مغادرة نتنياهو المستشفى للتصويت، وقال سموتريتش إن بن غفير اختار "إيذاء رئيس الوزراء وإزعاجه في فراشه وهو مريض"، في حين قال وزير الأمن القومي إن سموتريتش "جر" نتنياهو من سريره خلال مرضه".

وقال متحدث باسم المركز الطبي هداسا، لشبكة CNN، إن نتنياهو قرر مغادرة المستشفى "خلافا لرأي طبيبه".

وذكر مكتب نتنياهو، السبت، أن الفحص الذي أجراه، الأربعاء، كشف عن إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا، وأضاف أنه عولج بالمضادات الحيوية.