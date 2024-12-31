طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستغلق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء، وهي أحدث حملة قمع لحقوق المرأة منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.

ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من مطالبتها للمنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات، بزعم عدم ارتدائهن الحجاب الإسلامي بشكل صحيح، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.

وفي رسالة نُشرت، الأحد، حذرت وزارة الاقتصاد من أن عدم الامتثال لأحدث أمر من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المنظمات غير الحكومية ترخيصها للعمل في أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة إن المساحة المتاحة للنساء في أفغانستان تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، وأكدت دعوتها لطالبان لإلغاء القيود.

وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز: "هذا يؤثر حقًا على كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لجميع الناس في أفغانستان، ونحن نشعر بقلق بالغ حيث نتحدث عن بلد يُحرم فيه نصف السكان من حقوقهم ويعيشون في فقر، ويواجه الكثير منهم، وليس النساء فقط، أزمة إنسانية".

وقالت وزارة الاقتصاد إنها مسؤولة عن تسجيل وتنسيق وقيادة والإشراف على جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الوطنية والأجنبية.

ووفقا للرسالة، أمرت الحكومة مرة أخرى بوقف جميع أعمال النساء في المؤسسات التي لا تسيطر عليها طالبان.

وذكرت: "في حالة عدم التعاون، سيتم إلغاء جميع أنشطة تلك المؤسسة وسيتم إلغاء ترخيص نشاط تلك المؤسسة، الذي تمنحه الوزارة".

وهذه هي أحدث محاولة من جانب طالبان للسيطرة على نشاط المنظمات غير الحكومية أو التدخل فيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن نسبة متزايدة من العاملات في المجال الإنساني الأفغانيات مُنِعن من القيام بعملهن على الرغم من أن أعمال الإغاثة لا تزال ضرورية.

ووفقا لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر فقد زاد عدد المنظمات الإنسانية التي أفادت بأن "شرطة الأخلاق" التابعة لطالبان أوقفت موظفيها من الإناث أو الذكور.

وفي المقابل، تنفي الحركة أنها تمنع وكالات الإغاثة من القيام بعملها أو تتدخل في أنشطتها.

ولكنها منعت بالفعل النساء من العديد من الوظائف ومعظم الأماكن العامة، كما استبعدتهن من التعليم بعد الصف السادس.

وفي تطور آخر، أمر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوندزاده بأن المباني لا ينبغي أن تحتوي على نوافذ تطل على الأماكن التي قد تجلس فيها أو تقف المرأة.

ووفقًا لمرسوم من 4 بنود نُشر على منصة "إكس"، السبت، فإن الأمر ينطبق على المباني الجديدة والقائمة.

وقال المرسوم إن النوافذ لا ينبغي أن تطل على أو تنظر إلى مناطق مثل الساحات أو المطابخ، وفي حالة وجود نافذة تطل على مثل هذه المساحة، فيجب على الشخص المسؤول عن هذه الممتلكات إيجاد طريقة لإخفاء هذا المنظر "لإزالة الضرر"، عن طريق تركيب جدار أو سياج.

وأضاف المرسوم أن البلديات والسلطات الأخرى يجب أن تشرف على بناء المباني الجديدة لتجنب تركيب نوافذ تطل على أو فوق العقارات السكنية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة التنمية الحضرية والإسكان على تعليمات أخوندزاده.

وقال سوتو نينو مارتينيز إن الأمم المتحدة دعت أيضًا إلى إلغاء هذا القيد.