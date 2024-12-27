وزير خارجية طالبان يجري أول اتصال بنظيره السوري.. ماذا بحثا؟

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره من حركة طالبان الأفغانية الحاكمة، مولوي أمير خان متقي، الجمعة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحسب الوكالة فقد "بارك الوزير خان متقي للشعب السوري انتصاره على النظام البائد، متمنيا الخير والاستقرار للسوريين وللقيادة الجديدة"، وذلك خلال أول اتصال بين الوزيرين منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أكد وزير الخارجية الأفغاني "دعم بلاده للخطوات الحكيمة التي اتخذتها إدارة سورية الجديدة، والتي تصب في مصالح السوريين".

من جانبه، أكد الشيباني "أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني، وزيادة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا"، عن موقع وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس".