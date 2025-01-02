(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، الأربعاء، أنها استدعت السفير السعودي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، لقاء تنفيذ بلاده حكم الإعدام في حق 6 مواطنين إيرانيين على خلفية اتهامهم بتهريب المخدرات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية كريمي شصتي "عبر عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 سجناء إيرانيين"، قائلا :"هؤلاء الأشخاص، كانوا قد أدينوا قبل عدة سنوات من قبل القضاء السعودي بتهريب المخدرات، وبذلت الخارجية الإيرانية طوال هذه الفترة جهودا مستديمة لتقديم الخدمات القنصلية إليهم وتخفيف العقوبة المحددة عنهم؛ وعليه فإن تنفيذ الإعدام في حقهم من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية، شكّل إجراء مرفوضا بإمتياز، وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".

وتابعت الوكالة أن المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية "أبلغالسفير السعودي، بأن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين، وأكد على ضرورة تقديم الإيضاح اللازم في هذا الخصوص".

وقالت الوكالة إنه "تقرر على خلفية ذلك أن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت أعلنت إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، بعد صدور أحكام ضدهم بـ"القتل تعزيزا" وإدانتهم بقضية تهريب مخدر الحشيش للمملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم كل من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني -إيرانيو الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، مشيرة إلى أن "تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة تم في المنطقة الشرقية".

واختتمت الداخلية السعودية البيان قائلة إن الإعلان عن ذلك يأتي "ليؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم"، محذرة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

يذكر أنه تم استأنف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مارس/أذار 2023، بموجب اتفاق برعاية صينية، حيث جرى توقيعه في بكين.