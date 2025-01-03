إسرائيل تكشف إطلاق "درون" من اليمن واعتراضها قبل دخول الأجواء

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرة أطلقت من اليمن قبل ان تخترق الأجواء الاسرائيلية.. لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وفقا لبيان ورد فيه أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء وسط إسرائيل، بما في ذلك في أكبر مدينتين القدس وتل أبيب، بعد اكتشاف إطلاق الصاروخ.

وأضاف البيان: "ورد بلاغ بشأن سقوط شظايا من الصاروخ المعترض في منطقة موديعين وسط إسرائيل"، وموديعين تقع بين القدس وتل أبيب، وتبحث الشرطة عن الحطام المتساقط أو الآثار المحتملة.