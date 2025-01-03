مصدره اليمن.. صفارات الإنذار تدوي بإسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وفقا لبيان ورد فيه أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء وسط إسرائيل، بما في ذلك في أكبر مدينتين القدس وتل أبيب، بعد اكتشاف إطلاق الصاروخ.

وأضاف البيان: "ورد بلاغ بشأن سقوط شظايا من الصاروخ المعترض في منطقة موديعين وسط إسرائيل"، وموديعين تقع بين القدس وتل أبيب.

وتبحث الشرطة عن الحطام المتساقط أو الآثار المحتملة.

وأطلقت جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران ومقرها اليمن صواريخ على إسرائيل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، ضرب صاروخ أطلق من اليمن تل أبيب في حالة نادرة من فشل اعتراضه فوق المدينة. وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح طفيفة، بحسب خدمات الطوارئ، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.