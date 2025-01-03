عمّان، الأردن (CNN)-- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، الجمعة، جاهزية واستعداد بلاده لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية، فيما أكدت شركة الكهرباء الوطنية في محافظة إربد لموقع CNN بالعربية، إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في المنطقة المشتركة بين الأردن وسوريا.

وأوضح الوزير الأردني في تصريح رسمي لوسائل الإعلام تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه، إنه "بناء على طلب الجانب السوري، يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية".

وأضاف الخرابشة أن "خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز حتى الحدود الأردنية- السورية، وأن البدء بتزويد الشقيقة سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها".

ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الوطنية في محافظة إربد شمال المملكة، علاء القرعاوي لموقع CNN بالعربية، أن "العمل جار الآن على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في منطقة المعابر المشتركة بين الأردن وسوريا، بما في ذلك مرافق معبري نصيب (السوري) وجابر (الأردني)".

وأوضح المتحدث أن كوادر شركة الكهرباء تعمل على إعادة التأهيل حاليا، في المنطقة المشتركة بكل تداخلاتها.

وكان وزير الكهرباء في الحكومة السورية الحالية، عمر الشقروق قد صرح لتلفزيون المملكة الأردني الرسمي قبل أيام، بأن خط الربط الكهربائي مع الأردن (الخط العربي) غير جاهز ويحتاج إلى 6 أشهر لإعادة صيانته وتشغيله مع الأردن.