دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، وفاة المطلوب لأجهزة الأمن في البلاد، طلال حامد الشمري خلال عملية ضبطه بعد مبادرته بإطلاق النار مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد جهود مكثفة وعمليات متابعة دقيقة، من تحديد موقع المطلوب، وأثناء تنفيذ عملية الضبط، بادر المطلوب بإطلاق النار على رجال الأمن، ما استدعى الرد عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة".

وأضاف منشور الوزارة: "وقد أُصيب المطلوب خلال تبادل إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم من قبل المطلوب".

وختمت الوزارة قائلة إنها "تؤكد أن رجال الأمن مستمرون في بذل أقصى الجهود الملاحقة وضبط كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وتشدد على أن سلامة وأمن المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن استراتيجيتها الشاملة لحفظ الأمن".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت نداء إلى كل من لديه معلومات عن المطلوب طلال حامد الشمري بالإبلاغ عنه، مؤكدة في بيانها الصادر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 بشأن المطلوب أنه "مسلح ويشكل خطرا".