دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الداخلية الكويتية، إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بمكان تواجد شخص يقيم بصورة "غير قانونية" في البلاد ومطلوب للجهات الأمنية، محذرة من أنه "مسلح ويشكل خطرا" ويجب عدم التعامل معه.

وقالت منشور الوزارة على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا"، مساء الاثنين: "دعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بمكان وجود المدعو (طلال حامد الشمري)، مقيم بصورة غير قانونية".

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أنه "مطلوب للجهات الأمنية وصادر بحقه عدد من القضايا، وشُوهد آخر مرة يقود مركبة من نوع GMC يوكن دينالي، لون فضي، موديل 2008، تحمل لوحة رقم 9947/23، مؤكدة أن المدعو شخص مسلح ويشكل خطراً، مما يستوجب الحذر وعدم التعامل معه تحت أي ظرف".

وأضافت الوزارة الكويتية أنها "تهيب بالجميع الإبلاغ الفوري على هاتف الطوارئ في حال مشاهدته أو معرفة أي معلومات قد تسهم في سرعة ضبطه، حرصاً على سلامة الجميع وتعزيزاً للأمن العام".