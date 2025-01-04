(CNN)-- كان الناس في ضاحية جرمانا بالعاصمة السورية دمشق يعتقدون دائمًا أن شيئًا غريبًا يحدث في منشأة أمن الدولة القريبة.

وكان المجمع الحكومي، المحاط بالأسوار والحراسة المشددة، محظورًا على أي شخص باستثناء قوات النظام.

لذا عندما أطاحت الفصائل المسلحة بالدكتاتور بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، سارع السكان إلى رؤية الموقع بأنفسهم.

وفي الداخل، وجدوا ما يبدو أنه مختبر سري مليء بالمواد السامة التي يمكن استخدامها لصنع المخدرات أو الأسلحة الكيميائية، وما يبدو أنه ورشة للمتفجرات.

وفي زيارة للموقع الشهر الماضي مع الدفاع المدني السوري، المنظمة التطوعية غير الحكومية المعروفة أيضًا باسم "الخوذ البيضاء"، شهدت شبكة CNN أجهزة الكشف عن المواد الكيميائية التابعة لفريق المواد الخطرة وهي تنطلق بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود مواد سامة.

وشاركت CNN صورا ومقاطع فيديو للمنشأة مع خبراء مستقلين قالوا إن هذا كان مختبرا كيميائيا بوضوح، وربما كان يستخدم للأبحاث وليس الإنتاج.

وقال خبراء "الخوذ البيضاء" إن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد ما كان يحدث بالضبط في المركز.

ويشمل ذلك إجراء اختبارات متخصصة للعينات وتفتيش شامل للموقع والوثائق التي تم العثور عليها.

واتهمت الولايات المتحدة وغيرها نظام الأسد بالتورط في تصنيع المخدرات غير المشروعة والاتجار بها.

وظهر مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر أدلة على إنتاج واسع النطاق لمخدر الكبتاغون شديد الإدمان منذ انهيار النظام.

وفي الوقت نفسه، قال الخبراء ومجموعات المراقبة الدولية منذ فترة طويلة إن الحكومة السابقة استخدمت عوامل كيميائية في هجمات ضد شعبها وكانت تصنع أسلحة كيميائية على الرغم من توقيع معاهدة تحظرها.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز الأعصاب السارين في سوريا خلال 2013.

وقال فاروق حبيب، نائب المدير العام لـ"الخوذ البيضاء"، لشبكة CNN، إنه يعتقد أن المنشأة كانت مختبرًا بحثيا مرتبطا ببرامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، على الرغم من أن المجموعة قالت إنها لا تستطيع تأكيد ذلك حتى يتم إجراء المزيد من الاختبارات المتخصصة.

وأضاف حبيب، وهو يتصفح الوثائق التي عُثر عليها في الموقع: "زعم النظام منذ سنوات عديدة أنه تخلص من جميع أسلحته الكيميائية، لكننا كنا نعلم أنه استمر في استخدامها".

وتابع: "لكن من المذهل كيف استخدم النظام السابق كل هذه المؤسسات الحكومية كمرافق متعددة الأغراض"، مضيفًا أنه في حين كان الموقع في دمشق رسميًا فرعًا لأمن الدولة، إلا أنه يضم مختبرات ومواد كيميائية وأجهزة متفجرة بدائية ومصنعًا صغيرًا لقذائف الهاون.

وقال حبيب إنه إلى جانب العينات التي جمعها الفريق في الموقع، فإن الأوراق التي عُثر عليها هناك ستوفر مزيدًا من التبصر فيما يجري في المختبر.

وتكشف العديد من الوثائق التي شاهدتها شبكة CNN في الموقع التعامل مع المواد السامة، بينما أظهرت وثيقة واحدة، لم يتم التحقق منها، وجود اتصال بين قيادة المنشأة والجيش الروسي.

وكانت أجهزة الكشف عن المواد الخطرة الخاصة بفريق المواد الخطرة - والتي يمكن أن تعطي قراءات إيجابية خاطئة - تشير إلى وجود مواد كيميائية صناعية سامة، مثل الكلور أو الأمونيا، واللويزيت، وهو عامل مسبب للبثور.

وفي مكان آخر من المجمع المترامي الأطراف الذي يتألف من عدة مبان متعددة الطوابق مع أقبية وورش عمل ومكاتب أصغر حجماً، فضلاً عن ما يبدو أنه مسكن للموظفين المتمركزين هناك، رأت CNN إن علامات تشير إلى تصنيع أسلحة بدائية، بما في ذلك البرميل المتفجرة.

وكانت هناك ورشة صهر بها أكوام من المقذوفات ومكونات القنابل وصناديق من مادة سي-4 وأكوام من قذائف الهاون وأنابيب مضادة للدبابات تم إزالة الأحمال المتفجرة منها.

وقال هاميش دي بريتون جوردون، خبير الأسلحة الكيميائية والأمن البيولوجي، إن الموقع لم يكن يبدو وكأنه منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بل كان أشبه بموقع بحث.

ووفقا لدي بريتون جوردون، الضابط السابق في الجيش البريطاني وكتيبة التفاعل السريع الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن إزالة المتفجرات من قذائف الهاون واستبدالها بالمواد الكيميائية هي طريقة شائعة لتصنيع سلاح كيميائي.

"مهمة خطيرة"

تم استدعاء الخوذ البيضاء من قبل الزعيم الدرزي المحلي، الذي قال إن صيدلانيًا من الدروز أثار ناقوس الخطر بشأن المواد السامة المخزنة في منشأة جرمانا.

ومثل العديد من المباني الحكومية الأخرى، تم نهبها بعد انسحاب قوات النظام تم تحطيم النوافذ وتم إخراج الأسلاك الكهربائية وأي شيء آخر ذي قيمة.

وقال الزعيم الدرزي لشبكة CNN إن قلقه الرئيسي هو الخطر الذي قد تشكله المنشأة على السكان، وخاصة إذا تم المساس بها بشكل أكبر.

وهناك مخاوف من أن مخزونات سوريا المشتبه بها من الأسلحة الكيميائية الخطيرة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد تقع في الأيدي الخطأ، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسكان.

وهذا هو السبب وراء تسابق "الخوذ البيضاء" عبر البلاد في محاولة للعثور على هذه المواقع وتأمينها.

وقال حبيب لشبكة CNN إن "الخوذ البيضاء" كانت تركز على العثور على سجون سرية حيث احتجز نظام الأسد نشطاء المعارضة وعذبهم عندما اتصل بهم سكان قلقون.

وأضاف: "كنا نتلقى مكالمات بانتظام من المدنيين في الحي الذين يشعرون بالخوف والقلق الشديدين، ويريدون منا التخلص من هذه المواد في أسرع وقت ممكن".

لكن تأمين الموقع والمواد الكيميائية التي يحتوي عليها مهمة خطيرة للغاية.

و كان المتطوعون يرتدون ملابس واقية من الرأس إلى القدمين. ولكن مع الزجاج المحطم الذي يغطي أرضية المبنى، كان عليهم أن يكونوا حذرين للغاية، حيث يمكن أن يكون حتى التمزق الصغير في بدلة المواد الخطرة قاتلاً.

وتم تدريب متطوعي "الخوذ البيضاء" على هذا النوع من المهام، كما شارك العديد من الفريق الذي قام بتفتيش هذا الموقع في دمشق في الاستجابة للهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وغالبًا ما كان ذلك على حساب مخاطر شخصية كبيرة حيث تعرضت المجموعة للاضطهاد المنهجي من قبل نظام الأسد في الماضي.

لقد عملوا طيلة فترة ما بعد الظهر والمساء، ولم يتوقفوا حتى عندما انطلقت أجهزة الإنذار الخاصة بهم مما يشير إلى مستويات عالية من التلوث داخل قبو رطب مليء بالصراصير، ولم ينتهوا حتى بعد منتصف الليل، حيث نقلوا معظم المواد الكيميائية إلى مكان آمن لمنع أي تلوث إضافي ومخاطر على السكان.

وفي اليوم التالي، دفنوا المواد في مكان بعيد غير معلن في الصحراء، حيث ستبقى حتى يمكن التخلص منها بأمان. لقد تم الانتهاء من هذه المهمة - ولكن لم يكن هناك راحة للفريق.

وقال حبيب إن فريقه عازم على مواصلة البحث عن مواقع مثل الموقع في جرمانا، وأضاف: "هذه المواد، إذا لم نحافظ عليها ونتخلص منها قريبًا، فقد تقع في أيدي خاطئة وقد تستخدم في أماكن أخرى ضد الشعب السوري أو غيره. هذا تهديد عالمي للإنسانية، ويجب أن نتحد جميعًا معًا لوضع حد لهذا".