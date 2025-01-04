"حماس" تصدر بيانا عن تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

مصدر لـCNN: عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي على مجمع سكني في وسط غزة

(CNN)-- أعلنت حركة "حماس" أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة، مؤكدة "جديتها" في التوصل إلى اتفاق.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تؤكد كما في كل مرة جديتها وإيجابيتها وسعيها إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق تطلعات وأهداف شعبنا الصامد والصبور".

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات، لشبكة CNN، أن وفدا إسرائيليا من المتوقع أن يصل إلى قطر الجمعة لمواصلة المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الخميس، إن ممثلين من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والجيش والاستخبارات (الموساد) سيسافرون إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء المفاوضات.

وبحسب "حماس"، فإن هذه الجولة من المفاوضات "ستركز على الاتفاق الذي يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى منازلهم التي طردوا منها في جميع مناطق القطاع".

ولم تصدر قطر بيانا بشأن استئناف المفاوضات في عاصمتها.

واستمرت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" حتى مع جمود المفاوضات الرسمية لأشهر حيث دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، في ديسمبر/كانون الأول إن الاتفاق هو نفس المقترح الذي طرحه بايدن في وقت سابق من 2024.

واقترن مقترح بايدن المكون من 3 مراحل في أواخر مايو/أيار بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة بـ"وقف إطلاق نار كامل وشامل".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي في إفادة للصحفيين: "نرحب بقرار إسرائيل إرسال فريق آخر إلى الدوحة، ونعتقد أن هذه خطوة مشجعة".

وردا على سؤال من أليكس ماركوارت من شبكة CNN عما إذا كان هناك سفر لأي مسؤول أو اجتماعات إضافية يمكن للبيت الأبيض أن يبلغها للصحفيين، قال كيربي إن الرئيس "أوضح أن فريق الأمن القومي الخاص به سيكون مشاركا حتى النهاية".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوسط للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مرة أخرى، والذي سيعيد الرهائن إلى ديارهم".

وأكد: "ليس لدي أي اختراقات لأتحدث عنها اليوم، أو إعلانات لأدلي بها بشأن المشاركة، لكن يمكنني أن أخبركم أننا بالتأكيد سنواصل التركيز على ذلك".