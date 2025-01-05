"خيبر لن يعود".. متحدث الجيش الإسرائيلي يعلق ويبرز التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو رد فيه على فيديو متداول عن "معركة خيبر" التاريخية.

وقال أدرعي في تعليق على مقطع الفيديو: "حين قلنا ’خيبر لن يعود‘، كنا نعنيها قولًا وفعلًا، وورثناها أبًا عن جد.. هذه حقيقة أثبتناها على أرض الواقع، لا بالكلام وحده.. أما أولئك الذين لا يزالون يقفون على أطلال الماضي ويتغنون بمعركة من معارك التاريخ، وهم في الحاضر من أكبر الخاسرين".

وقال أدرعي في مقطع الفيديو: "دعوني أخبركم قصة عظمة تمتد جذورها لأكثر من 3000 عام، قصة شعب إسرائيل، الشعب الجبار الذي تحدى الشر والاحتلال فكان انتصاره مدويا قبل أكثر من 74 عاما هذا الشعب سار في التاريخ وحقق إنجازات عظيمة حتى اصبح نجما في سماء البشرية يضيء بعمله وابتكاراته.."

وأضاف: "دولته (شعب إسرائيل) أصبحت دولة العظماء، الشر والإرهاب حاول إيذاءه عبر 7 جبهات لكن جيش هذا الشعب قطع أذرع الشر وأفشل مخططاته ليجعل حاضر اعدائه بكاء على ماضيهم ومستقبلهم في خبر كان، فكروا فيها".