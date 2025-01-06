نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات في منصة إكس مقطع فيديو، مصحوبًا بسياق مُضلل يزعم "هروب" وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عند سماع دوي إطلاق نار.

حصد المقطع المتداول مئات الآلاف من المشاهدات في منصة إكس، في ظل الزعم بأن من ظهر خلال الفيديو وزير الدفاع السعودي، والترويج إلى أنه "هرب من مجرد مفرقعات ترحيبية عند زيارته للسفارة الصينية بالرياض!"

أحد المنشورات التي احتوت السياق المٌضلل المنسوب للفيديو الكويتي المتداول

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من المقطع المتداول وجد أنه قديم، وأن المشاهد الواردة خلاله ليست من الرياض، وإنما تعود إلى تدريب للحرس الأميري في الكويت، تم تنظيمه في 12 ديسمبر/كانون 2019، على هامش معرض الخليج للدفاع والطيران الخامس.

إلى جانب أن لوحات السيارة التي ظهرت خلال الفيديو، هي في الحقيقة لوحات كويتية، وتختلف في شكلها عن نظيرتها السعودية.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها ترويج الفيديو بالاستناد إلى سياقات مٌضللة على مدار السنوات الماضية.