(CNN) – وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الحالية، أسعد الشيباني، إلى الإمارات، صبيحة الإثنين، يرافقه وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ووصل الشيباني ومرهف أبو قصرة وأنس خطاب إلى الإمارات قادمين من العاصمة القطرية، الدوحة، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وفقا لسانا.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثالثة للوزيرين ورئيس الاستخبارات بعد أن زاروا السعودية وقطر.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، والشيباني بحثا فيه التطورات الأخيرة في سوريا.